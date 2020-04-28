Чемпионат Германии не остановят, если кто-то из игроков заразится коронавирусом

Предполагается, что Бундеслига первой из топ-чемпионатов возобновит сезон. В Германии разработали специальный протокол, сообщает Der Spiegel. Первенство не будут останавливать, если кто-то из игроков заразится коронавирусом.

Зараженный игрок будет изолирован — его поместят на карантин на две недели. Если после этого срока останутся симптомы, то изоляция продлится еще четыре дня. Для представителей чемпионата Германии заготовлены порядка 20 тысяч тестов.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 099 395 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 213 621 человек умер, выздоровели — 938 922. В Германии заразились 159 038 человек. 6 161 умерли, выздоровели — 117 400.