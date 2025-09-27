Футбол
27 сентября, 14:00

Чемпионат Германии: где смотреть трансляции в прямом эфире

Продолжается розыгрыш чемпионата Германии сезона-2025/26
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Чемпионат Германии по футболу сезона-2025/26 проходит с 22 августа по 16 мая.

В прямом эфире матчи немецкой бундеслиги в России показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Для просмотра контента сервиса требуется подписка (для ограниченного числа трансляций достаточно регистрации).

Следить за расписанием и турнирной таблицей бундеслиги, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе чемпионата Германии и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионом Германии в сезоне-2024/25 снова стала «Бавария». Мюнхенцы набрали 82 очка в 34 турах и на 13 баллов опередили впервые выигравшего лигу за год до этого «Байер». Третье место с 60 очками занял «Айнтрахт», четвертое с 57 очками — «Боруссия» из Дортмунда.

Фридль: «Самое ужасное, что «Вердер» пропускает слишком много голов»

«Майнц» — «Боруссия» Дортмунд: трансляция матча чемпионата Германии онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 5 0 0 22-3 15
2
 Боруссия Д 5 4 1 0 11-3 13
3
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 7-7 12
4
 Айнтрахт Ф 5 3 0 2 17-13 9
5
 Штутгарт 5 3 0 2 7-6 9
6
 Байер 5 2 2 1 10-8 8
7
 Хоффенхайм 5 2 1 2 9-11 7
8
 Кельн 5 2 1 2 10-9 7
9
 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
10
 Ст-Паули 5 2 1 2 8-8 7
11
 Унион Б 5 2 1 2 8-11 7
12
 Вольфсбург 5 1 2 2 7-7 5
13
 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
14
 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
15
 Вердер 5 1 1 3 8-14 4
16
 Хайденхайм 5 1 0 4 4-10 3
17
 Аугсбург 5 1 0 4 8-12 3
18
 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:30
Хоффенхайм – Кельн
 - : -
4.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
4.10 16:30
Байер – Унион Б
 - : -
4.10 16:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
4.10 16:30
Вердер – Ст-Паули
 - : -
4.10 19:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
5.10 16:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
5.10 18:30
Гамбург – Майнц
 - : -
5.10 20:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 10
Джан Узун

Джан Узун

Айнтрахт Ф

 5
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 4
П
Андрей Илич

Андрей Илич

Унион Б

 5
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 3
Рицу Доан

Рицу Доан

Айнтрахт Ф

 3
И К Ж
Фабиу Виейра

Фабиу Виейра

Гамбург

 3 1 1
Йохан Манзамби

Йохан Манзамби

Фрайбург

 3 1 1
Пауль Небель

Пауль Небель

Майнц

 3 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

