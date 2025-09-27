Чемпионат Германии: где смотреть трансляции в прямом эфире

Чемпионат Германии по футболу сезона-2025/26 проходит с 22 августа по 16 мая.

В прямом эфире матчи немецкой бундеслиги в России показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Для просмотра контента сервиса требуется подписка (для ограниченного числа трансляций достаточно регистрации).

Следить за расписанием и турнирной таблицей бундеслиги, ключевыми событиями и результатами игр можно в разделе чемпионата Германии и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионом Германии в сезоне-2024/25 снова стала «Бавария». Мюнхенцы набрали 82 очка в 34 турах и на 13 баллов опередили впервые выигравшего лигу за год до этого «Байер». Третье место с 60 очками занял «Айнтрахт», четвертое с 57 очками — «Боруссия» из Дортмунда.