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Чемпионат Германии, 26-й тур: расписание и трансляции матчей 17 и 18 мая

09:00
В субботу «Боруссия» разгромила «Шальке» в Дортмунде — 4:0. Фото AFP
В субботу «Боруссия» разгромила «Шальке» в Дортмунде — 4:0. Фото AFP

В субботу, 16 мая, после перерыва из-за пандемии коронавируса возобновился чемпионат Германии. Все результаты первого дня 26-го тура — здесь.

В воскресенье — два матча «Кельн» — «Майнц» и «Унион» — «Бавария». В понедельник тур закроет игра «Вердер» — «Баейр».

17 мая, воскресенье

«Кельн» — «Майнц»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

Кельн — Майнц

«Унион» — «Бавария»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 19.00

Унион Б — Бавария

18 мая, понедельник

«Вердер» — «Баейр»
Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 21.30

Вердер — Байер

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Коэффициенты БК «Лига Ставок» на матч лидера: победа «Унион» — 14,50, ничья — 7,00, победа «Баварии» — 1,20.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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