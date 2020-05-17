Чемпионат Германии, 26-й тур: расписание и трансляции матчей 17 и 18 мая

В субботу, 16 мая, после перерыва из-за пандемии коронавируса возобновился чемпионат Германии. Все результаты первого дня 26-го тура — здесь.

В воскресенье — два матча «Кельн» — «Майнц» и «Унион» — «Бавария». В понедельник тур закроет игра «Вердер» — «Баейр».

17 мая, воскресенье

«Кельн» — «Майнц»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 16.30

«Унион» — «Бавария»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 19.00

18 мая, понедельник

«Вердер» — «Баейр»

Видеотрансляция в прямом эфире на сайте Матч ТВ — в 21.30

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Коэффициенты БК «Лига Ставок» на матч лидера: победа «Унион» — 14,50, ничья — 7,00, победа «Баварии» — 1,20.