Чемпион мира Гросскройц стал участником драки с фанатами

Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Кевин Гросскройц​ пострадал в драке во время матча низшей немецкой лиги.

Во время матча родного клуба Гросскройца "Кеммингхаузена", где он занимает одну из должностей в тренерском штабе, против "Брамбауэра" случилась потасовка с участием детей.

– Я рванул в гущу событий, потому что увидел 20 бегущих человек в сторону зрителей. Я хотел лишь всех успокоить, ведь на трибунах были дети. Надеюсь, в скором времени мы все мирно обсудим, – цитирует Гросскройца The Sun.

В ходе драки футболист получил несколько ударов по лицу.

30-летний Кевин Гросскройц стал чемпионом мира-2016 в Бразилии, в составе "Боруссии" защитник дважды выигрывал чемпионат Германии. Сейчас футболист выступает в 3-м дивизионе за команду "Юрдинген".