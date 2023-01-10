«Челси» претендует на Маркуса Тюрама

«Челси» готов приобрести форварда менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. Немцы планируют продать игрока за 8,5 миллиона фунтов, сообщает The Times. Контракт футболиста с командой истекает этим летом.

В этом сезоне бундеслиги Тюрам провел 15 встреч за «Боруссию», в которых забил 10 мячей и отдал три результативные передачи. Также в его активе два голевых паса в пяти матчах за сборную Франции на чемпионате мира.