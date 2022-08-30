«Челси» объявил об аренде Хадсона-Одои в «Байер»

«Челси» объявил об аренде полузащитника Каллума Хадсона-Одои в «Байер». Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23 и не включает пункт о выкупе.

В прошлом сезоне 21-летний англичанин сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.