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Сегодня, 15:22

«Челси» объявил об аренде Хадсона-Одои в «Байер»

Руслан Минаев
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«Челси» объявил об аренде полузащитника Каллума Хадсона-Одои в «Байер». Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23 и не включает пункт о выкупе.

В прошлом сезоне 21-летний англичанин сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

ФК Байер
ФК Челси
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И В Н П +/- О
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 Бавария 4 3 1 0 16-2 10
2
 Унион Б 4 3 1 0 11-3 10
3
 Боруссия Д 4 3 0 1 7-4 9
4
 Хоффенхайм 4 3 0 1 8-5 9
5
 Фрайбург 4 3 0 1 7-3 9
6
 Боруссия М 4 2 2 0 7-4 8
7
 Майнц 4 2 1 1 4-5 7
8
 Кельн 4 1 3 0 6-4 6
9
 Айнтрахт Ф 4 1 2 1 7-11 5
10
 РБ Лейпциг 4 1 2 1 6-5 5
11
 Вердер 4 1 2 1 10-10 5
12
 Аугсбург 4 1 0 3 3-8 3
13
 Штутгарт 4 0 3 1 3-4 3
14
 Байер 4 1 0 3 4-6 3
15
 Шальке 4 0 2 2 4-11 2
16
 Вольфсбург 4 0 2 2 2-6 2
17
 Герта 4 0 1 3 2-6 1
18
 Бохум 4 0 0 4 3-13 0
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2.09 21:30
Боруссия Д – Хоффенхайм
 - : -
3.09 16:30
Байер – Фрайбург
 - : -
3.09 16:30
Бохум – Вердер
 - : -
3.09 16:30
Штутгарт – Шальке
 - : -
3.09 16:30
Унион Б – Бавария
 - : -
3.09 16:30
Вольфсбург – Кельн
 - : -
3.09 19:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 - : -
4.09 16:30
Аугсбург – Герта
 - : -
4.09 18:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
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Г
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 4
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 4
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 3
П
Саша Калайджич

Саша Калайджич

Штутгарт

 3
Теосон Жордан Сьебатше

Теосон Жордан Сьебатше

Унион Б

 3
Кингсли Коман

Кингсли Коман

Бавария

 2
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 2 1 0
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 2 1 0
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 3 1 0
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