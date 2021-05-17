«Челси» летом может подписать Боатенга

«Челси» намерен укрепить оборону в летнее трансферное окно. Лондонцы включили в шорт-лист потенциальных кандидатов на позицию центрального защитника Джерома Боатенга, играющего в «Баварии», пишет в Twitter журналист Кристиан Фальк.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель уже пытался организовать переход Боатенга, когда работал в «ПСЖ». Контракт 32-летнего немца истекает этим летом.

В текущем сезоне на счету Боатенга 1 гол и 1 ассист в 28 матчах бундеслиги.