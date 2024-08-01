Чалов обратился к болельщикам после ухода из ЦСКА: «Спасибо за вашу любовь и тепло, я стал настоящим армейцем»
Нападающий Федор Чалов поблагодарил болельщиков ЦСКА, игроков и руководство клуба за поддержку на протяжении его карьеры в московской команде.
Ранее армейцы объявили о переходе форварда в ПАОК. 26-летний россиянин подписал контракт с греческим клубом сроком на три года.
«Дорогие друзья! Я нахожусь в стенах родного стадиона, и первые эмоции, которые я испытываю, — это благодарность. Благодарность болельщикам за то, что они всегда нас поддерживают, всему персоналу, игрокам и тренерам, которые были со мной на протяжении всего этого времени, и, конечно, клубу за эти 18 лет. ЦСКА научил меня работать и всегда бороться за свою мечту. Я стал настоящим армейцем и готов принимать сложные решения. ЦСКА — большая часть моей жизни, это люди и эмоции, которые навсегда останутся в моем сердце. Спасибо за вашу любовь и тепло!» — сказал футболист в видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.
26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.
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1
|Байер
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2
|Штутгарт
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3
|Бавария
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Боруссия Д
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6
|Айнтрахт Ф
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|0-0
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7
|Хоффенхайм
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8
|Хайденхайм
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9
|Вердер
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|0-0
|0
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10
|Фрайбург
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Аугсбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
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|0
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|0-0
|0
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14
|Боруссия М
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
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|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
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|0-0
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18
|Хольштайн
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|0-0
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|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
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Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -