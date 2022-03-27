Кафу: «Зачем Левандовски уходить из «Баварии»? Он играет в отличной команде»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу поделился мнением о будущем нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

«Зачем Левандовски уходить из «Баварии»? — приводит слова Кафу Spox. — Он играет в отличной команде и хорошо себя проявляет. Игра в «Баварии» помогла Левандовски стать одним из лучших игроков в мире».

В нынешнем сезоне Левандовски забил 45 мячей и отдал четыре результативные передачи в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за 33-летнего поляка до 60 миллионов евро.