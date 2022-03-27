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Сегодня, 13:33

Кафу: «Зачем Левандовски уходить из «Баварии»? Он играет в отличной команде»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу высказался о будущем Левандовски
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Бразилии Кафу поделился мнением о будущем нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

«Зачем Левандовски уходить из «Баварии»? — приводит слова Кафу Spox. — Он играет в отличной команде и хорошо себя проявляет. Игра в «Баварии» помогла Левандовски стать одним из лучших игроков в мире».

В нынешнем сезоне Левандовски забил 45 мячей и отдал четыре результативные передачи в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за 33-летнего поляка до 60 миллионов евро.

Источник: https://www.spox.com/de/sport/fussball/bundesliga/fc-bayern/2203/Artikel/robert-lewandowski-fcb-zukunft-wechsel-cafu.html
Кафу
Роберт Левандовски
Сборная Бразилии по футболу
ФК Бавария
ФК Барселона
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 27 10 10 7 38-40 40
10
 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
11
 Бохум 27 9 5 13 28-39 32
12
 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 23 1 5
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