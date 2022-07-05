Бывший защитник «Сампдории» Йосида продолжит карьеру в «Шальке»

Бывший защитник «Сампдории» Мая Йосида перейдет в «Шальке», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня 33-летний японец прилетел в Германию, чтобы подписать контракт с клубом из Гельзенкирхена.

Йосида выступал за «Сампдорию» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне защитник забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 26 матчах за команду.

В конце июня футболист покинул итальянский клуб на правах свободного агента.