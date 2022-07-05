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Сегодня, 13:58

Бывший защитник «Сампдории» Йосида продолжит карьеру в «Шальке»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник «Сампдории» Мая Йосида перейдет в «Шальке», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сегодня 33-летний японец прилетел в Германию, чтобы подписать контракт с клубом из Гельзенкирхена.

Йосида выступал за «Сампдорию» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне защитник забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 26 матчах за команду.

В конце июня футболист покинул итальянский клуб на правах свободного агента.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1544256667528863746
Футбол
ФК Сампдория
ФК Шальке
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