Бывший защитник «Баварии» Куффур назвал своего сына Мюнхеном

Бывший защитник «Баварии» Самуэль Куффур назвал своего сына в честь немецком клуба. Ребенок получил имя Мюнхен.

Об этом экс-футболист сам рассказал в социальных сетях.

Уроженец Ганы выступал за «Баварию» с 1993 по 2005 годы. В составе команды из Мюнхена он шесть раз выигрывал чемпионат Германии, по четыре раз брал Кубок страны и Кубок немецкой лиги, выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.