Джером Боатенг завершил карьеру
Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг объявил о завершении карьеры.
«Семья. Друзья. Фанаты. Пришло время», — написал 37-летний немец в соцсети.
Боатенг играл за «Гамбург», «Герту», «Манчестер Сити», «Лион», «Баварию», «Салернитану». Наибольшее количество матчей он провел за мюнхенцев — 363.
В составе сборной Германии Боатенг на его счету 76 игр и 1 гол. Вместе с национальной командой он становился чемпионом мира в 2014 году.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|22-5
|14
|
2
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|11-4
|14
|
3
|Фрайбург
|6
|4
|1
|1
|15-6
|13
|
4
|Байер
|6
|4
|1
|1
|16-9
|13
|
5
|Майнц
|6
|3
|1
|2
|14-10
|10
|
6
|Эльферсберг
|6
|3
|1
|2
|12-11
|10
|
7
|РБ Лейпциг
|6
|3
|0
|3
|16-11
|9
|
8
|Вердер
|6
|2
|3
|1
|12-12
|9
|
9
|Гамбург
|6
|3
|0
|3
|6-15
|9
|
10
|Аугсбург
|6
|2
|2
|2
|16-12
|8
|
11
|Айнтрахт Ф
|6
|2
|2
|2
|10-16
|8
|
12
|Кельн
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|
13
|Штутгарт
|6
|2
|0
|4
|8-10
|6
|
14
|Хоффенхайм
|6
|2
|0
|4
|11-14
|6
|
15
|Шальке
|6
|1
|2
|3
|4-7
|5
|
16
|Падерборн
|6
|1
|2
|3
|5-9
|5
|
17
|Унион Б
|6
|1
|2
|3
|5-17
|5
|
18
|Боруссия М
|6
|0
|0
|6
|8-20
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.10
|21:30
|Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|24.10
|16:30
|Аугсбург – Унион Б
|- : -
|24.10
|16:30
|Кельн – Шальке
|- : -
|24.10
|16:30
|Майнц – Вердер
|- : -
|24.10
|16:30
|Падерборн – Гамбург
|- : -
|24.10
|16:30
|РБ Лейпциг – Эльферсберг
|- : -
|24.10
|19:30
|Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.10
|17:30
|Хоффенхайм – Байер
|- : -
|25.10
|19:30
|Фрайбург – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Патрик Шик
Байер
|6
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|6
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|5
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|4
|
|
Шеральдо Беккер
Майнц
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Рон Шалленберг
Шальке-04
|3
|1
|0
|
|
Юито Судзуки
Фрайбург
|5
|0
|1
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