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Джером Боатенг завершил карьеру

Руслан Минаев

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг объявил о завершении карьеры.

«Семья. Друзья. Фанаты. Пришло время», — написал 37-летний немец в соцсети.

Боатенг играл за «Гамбург», «Герту», «Манчестер Сити», «Лион», «Баварию», «Салернитану». Наибольшее количество матчей он провел за мюнхенцев — 363.

В составе сборной Германии Боатенг на его счету 76 игр и 1 гол. Вместе с национальной командой он становился чемпионом мира в 2014 году.

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Джером Боатенг
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 6 4 2 0 22-5 14
2
 Боруссия Д 6 4 2 0 11-4 14
3
 Фрайбург 6 4 1 1 15-6 13
4
 Байер 6 4 1 1 16-9 13
5
 Майнц 6 3 1 2 14-10 10
6
 Эльферсберг 6 3 1 2 12-11 10
7
 РБ Лейпциг 6 3 0 3 16-11 9
8
 Вердер 6 2 3 1 12-12 9
9
 Гамбург 6 3 0 3 6-15 9
10
 Аугсбург 6 2 2 2 16-12 8
11
 Айнтрахт Ф 6 2 2 2 10-16 8
12
 Кельн 6 2 1 3 8-11 7
13
 Штутгарт 6 2 0 4 8-10 6
14
 Хоффенхайм 6 2 0 4 11-14 6
15
 Шальке 6 1 2 3 4-7 5
16
 Падерборн 6 1 2 3 5-9 5
17
 Унион Б 6 1 2 3 5-17 5
18
 Боруссия М 6 0 0 6 8-20 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.10 21:30 Штутгарт – Боруссия М - : -
24.10 16:30 Аугсбург – Унион Б - : -
24.10 16:30 Кельн – Шальке - : -
24.10 16:30 Майнц – Вердер - : -
24.10 16:30 Падерборн – Гамбург - : -
24.10 16:30 РБ Лейпциг – Эльферсберг - : -
24.10 19:30 Боруссия Д – Айнтрахт Ф - : -
25.10 17:30 Хоффенхайм – Байер - : -
25.10 19:30 Фрайбург – Бавария - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Патрик Шик
Патрик Шик

Байер

 6
Никлас Фюллкруг
Никлас Фюллкруг

Вердер

 6
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 5
П
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 5
Марко Грюлль
Марко Грюлль

Вердер

 4
Шеральдо Беккер
Шеральдо Беккер

Майнц

 3
И К Ж
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Рон Шалленберг
Рон Шалленберг

Шальке-04

 3 1 0
Юито Судзуки
Юито Судзуки

Фрайбург

 5 0 1
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