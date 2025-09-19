Джером Боатенг завершил карьеру

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг объявил о завершении карьеры.

«Семья. Друзья. Фанаты. Пришло время», — написал 37-летний немец в соцсети.

Боатенг играл за «Гамбург», «Герту», «Манчестер Сити», «Лион», «Баварию», «Салернитану». Наибольшее количество матчей он провел за мюнхенцев — 363.

В составе сборной Германии Боатенг на его счету 76 игр и 1 гол. Вместе с национальной командой он становился чемпионом мира в 2014 году.