Бывший тренер «Спартака» Тедеско может возглавить «Штутгарт»
Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Штутгарт», который вчера, 10 октября, расстался с главным тренером.
По данным Bild, немец является одним из кандидатов на этот пост. В сентябре Тедеско был уволен из «Лейпцига».
Также на роль тренера «Штутгарта» претендуют Ади Хюттер, Себастьян Хенесс, Херардо Сеоане, Петер Бос и Жольт Лев.
«Штутгарт» после 9 туров бундеслиги занимает в таблице предпоследнее, 17-е место, набрав 5 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|
2
|Фрайбург
|9
|5
|3
|1
|14-8
|18
|
3
|Бавария
|9
|4
|4
|1
|25-8
|16
|
4
|Боруссия Д
|9
|5
|1
|3
|13-12
|16
|
5
|Вердер
|9
|4
|3
|2
|20-14
|15
|
6
|Боруссия М
|9
|4
|3
|2
|16-12
|15
|
7
|Айнтрахт Ф
|9
|4
|2
|3
|16-16
|14
|
8
|Хоффенхайм
|9
|4
|2
|3
|14-10
|14
|
9
|Кельн
|9
|3
|4
|2
|16-15
|13
|
10
|Аугсбург
|9
|4
|1
|4
|9-13
|13
|
11
|РБ Лейпциг
|9
|3
|3
|3
|14-13
|12
|
12
|Майнц
|9
|3
|3
|3
|9-13
|12
|
13
|Вольфсбург
|9
|2
|3
|4
|9-15
|9
|
14
|Байер
|9
|2
|2
|5
|13-16
|8
|
15
|Герта
|9
|1
|5
|3
|10-12
|8
|
16
|Шальке
|9
|1
|3
|5
|10-21
|6
|
17
|Штутгарт
|9
|0
|5
|4
|9-14
|5
|
18
|Бохум
|9
|1
|1
|7
|8-23
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.10
|21:30
|
Шальке – Хоффенхайм
|- : -
|15.10
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|- : -
|15.10
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|15.10
|16:30
|
Вердер – Майнц
|- : -
|15.10
|16:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
|15.10
|19:30
|
РБ Лейпциг – Герта
|- : -
|16.10
|16:30
|
Кельн – Аугсбург
|- : -
|16.10
|18:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|16.10
|20:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|7
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|6
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|4
|
|
Флориан Кайнц
Кельн
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|7
|1
|1
|
|
Александр Хак
Майнц
|7
|1
|1
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|5
|1
|0
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