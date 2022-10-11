Бывший тренер «Спартака» Тедеско может возглавить «Штутгарт»

Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Штутгарт», который вчера, 10 октября, расстался с главным тренером.

По данным Bild, немец является одним из кандидатов на этот пост. В сентябре Тедеско был уволен из «Лейпцига».

Также на роль тренера «Штутгарта» претендуют Ади Хюттер, Себастьян Хенесс, Херардо Сеоане, Петер Бос и Жольт Лев.

«Штутгарт» после 9 туров бундеслиги занимает в таблице предпоследнее, 17-е место, набрав 5 очков.