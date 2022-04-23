Хаманн: «Думаю, в следующем сезоне без Холанна «Боруссия» станет сильнее»

Бывший полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн поделился мнением о возможном переходе нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна в «Манчестер Сити».

«Я думаю, что не только болельщиков, но и игроков, и клуб раздражает весь этот цирк, — приводит слова Хаманна Bild. — «Боруссия» будет забивать и без Холанна. Так всегда было. Я даже считаю, что уход Эрлина поможет клубу в краткосрочной или среднесрочной перспективе«.

Экс-полузащитник считает, что нападающий привлекает к себе слишком много внимания.

«Зимой Холанн в одиночестве сделал круг почета перед южной трибуной. Его жесты, поведение и язык тела иногда были неуважительными. Эрлинн пропустил много игр. Не стоит забывать, что с ним «Боруссия» проигрывала. Поэтому я считаю, что будет лучше, если он уйдет. И я думаю, что клуб извлечет пользу из денег, которые получит за него», — сказал он.

По мнению Хаманна, без Холанна у дортмундского клуба появится огромный шанс.

«Может, расцветут те, кому было нелегко забивать, находясь рядом с Эрлином. Думаю, в следующем сезоне без Холанна «Боруссия» станет сильнее», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 25 мячей и отдал семь передач в 26 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.