Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 11:38

Хаманн: «Думаю, в следующем сезоне без Холанна «Боруссия» станет сильнее»

Бывший полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн считает, что «Боруссия» станет сильнее без Холанна
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн поделился мнением о возможном переходе нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна в «Манчестер Сити».

«Я думаю, что не только болельщиков, но и игроков, и клуб раздражает весь этот цирк, — приводит слова Хаманна Bild. — «Боруссия» будет забивать и без Холанна. Так всегда было. Я даже считаю, что уход Эрлина поможет клубу в краткосрочной или среднесрочной перспективе«.

Экс-полузащитник считает, что нападающий привлекает к себе слишком много внимания.

«Зимой Холанн в одиночестве сделал круг почета перед южной трибуной. Его жесты, поведение и язык тела иногда были неуважительными. Эрлинн пропустил много игр. Не стоит забывать, что с ним «Боруссия» проигрывала. Поэтому я считаю, что будет лучше, если он уйдет. И я думаю, что клуб извлечет пользу из денег, которые получит за него», — сказал он.

По мнению Хаманна, без Холанна у дортмундского клуба появится огромный шанс.

«Может, расцветут те, кому было нелегко забивать, находясь рядом с Эрлином. Думаю, в следующем сезоне без Холанна «Боруссия» станет сильнее», — сказал он.

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 25 мячей и отдал семь передач в 26 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/fc-bayern-hamann-mit-dieser-aktion-hat-sich-bayern-die-ganze-kabine-vergiftet-79844238.bild.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Эрлин Холанн
Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие неочевидные симптомы говорят о проблемах с печенью
175 лет тюрьмы за изнасилование недостаточно. 13 гимнасток из сборной США готовы судиться с ФБР ради 130 млн долларов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бундеслига: «Бавария» — «Боруссия», «Лейпциг» — «Унион» и другие матчи 33-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 23 3 4 89-29 72
2
 Боруссия Д 30 20 3 7 76-43 63
3
 РБ Лейпциг 30 16 6 8 65-31 54
4
 Байер 30 15 7 8 68-43 52
5
 Фрайбург 30 14 9 7 49-34 51
6
 Унион Б 30 13 8 9 40-39 47
7
 Кельн 30 12 10 8 44-44 46
8
 Хоффенхайм 30 13 6 11 50-45 45
9
 Майнц 31 11 6 14 43-41 39
10
 Айнтрахт Ф 30 10 9 11 40-42 39
11
 Вольфсбург 31 11 4 16 39-51 37
12
 Боруссия М 30 10 7 13 42-55 37
13
 Бохум 30 10 6 14 30-43 36
14
 Аугсбург 30 8 8 14 34-47 32
15
 Герта 30 8 5 17 32-66 29
16
 Штутгарт 30 6 10 14 36-53 28
17
 Арминия 30 5 11 14 23-46 26
18
 Гр. Фюрт 30 3 8 19 24-72 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.04 21:30
Вольфсбург – Майнц
 5 : 0
23.04 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
23.04 16:30
Гр. Фюрт – Байер
 - : -
23.04 16:30
Кельн – Арминия
 - : -
23.04 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
23.04 16:30
Фрайбург – Боруссия М
 - : -
23.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
24.04 16:30
Бохум – Аугсбург
 - : -
24.04 18:30
Герта – Штутгарт
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 25 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 25 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости