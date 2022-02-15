Мичу: «Мы пообщались с Холанном. Он хочет перейти в команду, претендующую на победу в Лиге чемпионов»
Бывший нападающий «Суонси» Мичу рассказал о встрече с форвардом «Боруссии» Эрлином Холанном.
«Мы пообщались с Холанном, — приводит слова Мичу Mundo Deportivo. — Думаю, он не останется в «Боруссии». Он хочет перейти в команду, претендующую на победу в Лиге чемпионов».
По словам экс-нападающего, у него сложилось впечатление, что 21-летний норвежец ищет долгосрочный проект.
«Холанн рассказал мне, что ему нравится Испания. Спортивная составляющая волнует его больше, чем финансовая. Если Мбаппе перейдет в «Реал», «Барселона» будет хорошим вариантом для Эрлина», — сказал он.
В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт форварда с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|22
|17
|1
|4
|70-25
|52
|
2
|Байер
|22
|12
|5
|5
|58-36
|41
|
3
|Боруссия Д
|22
|15
|1
|6
|57-36
|46
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|10
|4
|8
|43-27
|34
|
5
|Хоффенхайм
|22
|10
|4
|8
|43-34
|34
|
6
|Фрайбург
|22
|9
|7
|6
|34-25
|34
|
7
|Майнц
|22
|9
|4
|9
|31-24
|31
|
8
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|7
|7
|33-34
|31
|
9
|Унион Б
|22
|9
|7
|6
|29-30
|34
|
10
|Кельн
|22
|8
|8
|6
|34-37
|32
|
11
|Бохум
|22
|8
|4
|10
|24-32
|28
|
12
|Арминия
|22
|4
|10
|8
|21-29
|22
|
13
|Боруссия М
|22
|7
|5
|10
|30-40
|26
|
14
|Вольфсбург
|22
|8
|3
|11
|23-33
|27
|
15
|Аугсбург
|22
|5
|7
|10
|24-38
|22
|
16
|Штутгарт
|22
|4
|6
|12
|26-42
|18
|
17
|Герта
|22
|6
|5
|11
|24-45
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|22
|3
|4
|15
|20-57
|13
|18.02
|22:30
|
Майнц – Байер
|- : -
|19.02
|17:30
|
Арминия – Унион Б
|- : -
|19.02
|17:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|19.02
|17:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|- : -
|19.02
|17:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.02
|20:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
|20.02
|17:30
|
Бавария – Гр. Фюрт
|- : -
|20.02
|19:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|20.02
|21:30
|
Герта – РБ Лейпциг
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|26
|
|
Патрик Шик
Байер
|19
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|19
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|18
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|18
|1
|4