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Сегодня, 16:49

Мичу: «Мы пообщались с Холанном. Он хочет перейти в команду, претендующую на победу в Лиге чемпионов»

Экс-форвард «Суонси» Мичу заявил, что Холанн не хочет оставаться в «Боруссии»
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший нападающий «Суонси» Мичу рассказал о встрече с форвардом «Боруссии» Эрлином Холанном.

«Мы пообщались с Холанном, — приводит слова Мичу Mundo Deportivo. — Думаю, он не останется в «Боруссии». Он хочет перейти в команду, претендующую на победу в Лиге чемпионов».

По словам экс-нападающего, у него сложилось впечатление, что 21-летний норвежец ищет долгосрочный проект.

«Холанн рассказал мне, что ему нравится Испания. Спортивная составляющая волнует его больше, чем финансовая. Если Мбаппе перейдет в «Реал», «Барселона» будет хорошим вариантом для Эрлина», — сказал он.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт форварда с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220215/1001751137/michu-hable-haaland-me-dijo-le-gustaba-espana.html?facet=amp
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 22 17 1 4 70-25 52
2
 Байер 22 12 5 5 58-36 41
3
 Боруссия Д 22 15 1 6 57-36 46
4
 РБ Лейпциг 22 10 4 8 43-27 34
5
 Хоффенхайм 22 10 4 8 43-34 34
6
 Фрайбург 22 9 7 6 34-25 34
7
 Майнц 22 9 4 9 31-24 31
8
 Айнтрахт Ф 22 8 7 7 33-34 31
9
 Унион Б 22 9 7 6 29-30 34
10
 Кельн 22 8 8 6 34-37 32
11
 Бохум 22 8 4 10 24-32 28
12
 Арминия 22 4 10 8 21-29 22
13
 Боруссия М 22 7 5 10 30-40 26
14
 Вольфсбург 22 8 3 11 23-33 27
15
 Аугсбург 22 5 7 10 24-38 22
16
 Штутгарт 22 4 6 12 26-42 18
17
 Герта 22 6 5 11 24-45 23
18
 Гр. Фюрт 22 3 4 15 20-57 13
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
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34 тур
18.02 22:30
Майнц – Байер
 - : -
19.02 17:30
Арминия – Унион Б
 - : -
19.02 17:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
19.02 17:30
Вольфсбург – Хоффенхайм
 - : -
19.02 17:30
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.02 20:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 - : -
20.02 17:30
Бавария – Гр. Фюрт
 - : -
20.02 19:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
20.02 21:30
Герта – РБ Лейпциг
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 26
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 19
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 19 1 2
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 18 1 4
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 18 1 4
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