Мичу: «Мы пообщались с Холанном. Он хочет перейти в команду, претендующую на победу в Лиге чемпионов»

Экс-форвард «Суонси» Мичу заявил, что Холанн не хочет оставаться в «Боруссии»

Бывший нападающий «Суонси» Мичу рассказал о встрече с форвардом «Боруссии» Эрлином Холанном.

«Мы пообщались с Холанном, — приводит слова Мичу Mundo Deportivo. — Думаю, он не останется в «Боруссии». Он хочет перейти в команду, претендующую на победу в Лиге чемпионов».

По словам экс-нападающего, у него сложилось впечатление, что 21-летний норвежец ищет долгосрочный проект.

«Холанн рассказал мне, что ему нравится Испания. Спортивная составляющая волнует его больше, чем финансовая. Если Мбаппе перейдет в «Реал», «Барселона» будет хорошим вариантом для Эрлина», — сказал он.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт форварда с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 150 миллионов евро.