Бывший нападающий «Баварии» назвал социальные сети злом

Нападающий «Тяньцзинь Теда» Сандро Вагнер признался в своем негативном отношении к соцсетям. Вагнер перешел из «Баварии» в «Тяньцзинь Теда» в январе 2019 года за 5 миллионов евро.

— Я считаю, что соцсети — большое зло, — заявил Вагнер Goal. — Когда я вижу всех этих маленьких гангстеров в Instagram с их золотыми цепями, меня охватывает недоумение. Когда у тебя проблемы, ты должен их решать не с помощью виртуальных друзей, а обратившись к маме.