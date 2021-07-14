Бывший игрок «Спартака» Баду заключил контракт с немецким клубом
21:20
Защитник Малкольм Баду заключил контракт с клубом «Энерги», сообщает пресс-служба немецкой команды.
Напомним, Баду покинул «Спартак» в январе текущего года. За полтора сезона в «Спартаке-2» Малкольм провел в Олимп — ФНЛ 24 матча, забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи.
За основную команду красно-белых защитник не провел ни одной встречи, но несколько раз попадал в заявку на матчи Тинькофф РПЛ.
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