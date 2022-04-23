Бывший главный тренер «Баварии» оценил работу Нагельсманна в команде

Бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд высказался по поводу работы нынешнего наставника команды Юлиана Нагельсманна.

«Критика в его адрес уместна. Но в каждом матче побеждать невозможно. На мой взгляд, он хорошо справляется со своей задачей и обладает отличными данными. Юлиан — подходящий тренер для этой команды», — цитирует Хитцфельда Sky Germany.

«Бавария» в 30 матчах набрала 72 очка и располагается на 1-м месте в турнирной таблице бундеслиги. Сегодня, 23 апреля, команда сыграет с дортмундской «Боруссией».