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30 марта 2025, 18:46

Бывший ассистент Тухеля возглавил «Лейпциг»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Венгр Жольт Лев стал главным тренером «Лейпцига», сообщается на сайте немецкого клуба.

45-летний специалист подписал контракт до конца сезона-2024/25. Ранее Лев был ассистентом Томаса Тухеля в «Баварии», «Челси» и «ПСЖ». Также он входил в штаб Ральфа Рангника и Ральфа Хазенхюттля в «Лейпциге».

В воскресенье, 30 марта «Лейпциг» объявил об увольнении Марко Розе с поста главного тренера команды. За день до этого команда уступила гладбахской «Боруссии» (0:1) в матче 27-го тура бундеслиги.

После 27 туров «Лейпциг» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице.

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Футбол
ФК Лейпциг
Томас Тухель
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 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
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