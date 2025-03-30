Бывший ассистент Тухеля возглавил «Лейпциг»

Венгр Жольт Лев стал главным тренером «Лейпцига», сообщается на сайте немецкого клуба.

45-летний специалист подписал контракт до конца сезона-2024/25. Ранее Лев был ассистентом Томаса Тухеля в «Баварии», «Челси» и «ПСЖ». Также он входил в штаб Ральфа Рангника и Ральфа Хазенхюттля в «Лейпциге».

В воскресенье, 30 марта «Лейпциг» объявил об увольнении Марко Розе с поста главного тренера команды. За день до этого команда уступила гладбахской «Боруссии» (0:1) в матче 27-го тура бундеслиги.

После 27 туров «Лейпциг» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице.