22 марта, 13:30

Буркардт может заменить Харри Кейна в «Баварии»

Даниил Аршавский

«Бавария» рассматривает кандидатуру форварда «Майнца» Жонатана Буркардта в качестве потенциальной замены для нападающего мюнхенской команды Харри Кейна, сообщает Sky Sport Germany.

31-летний Кейн выступает за «Баварию» с 12 августа 2023 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне английский форвард отличился 32 голами и 11 результативными передачами в 37 матчах во всех турнирах.

24-летний Буркардт является воспитанником академии «Майнца» и выступает за основную команду клуба с 1 июля 2018 года, срок действия его контракта истекает 30 июня 2027 года.

В сезоне-2024/25 немецкий нападающий забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи в 23 встречах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: Sky Sport Germany
Харри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Майнц
Нойер может вернуться в сборную Германии

«Штутгарт» объявил о продлении контракта с Хенессом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 5 0 0 22-3 15
2
 Боруссия Д 5 4 1 0 11-3 13
3
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 7-7 12
4
 Айнтрахт Ф 5 3 0 2 17-13 9
5
 Штутгарт 5 3 0 2 7-6 9
6
 Байер 5 2 2 1 10-8 8
7
 Хоффенхайм 5 2 1 2 9-11 7
8
 Кельн 5 2 1 2 10-9 7
9
 Фрайбург 5 2 1 2 9-9 7
10
 Ст-Паули 5 2 1 2 8-8 7
11
 Унион Б 5 2 1 2 8-11 7
12
 Вольфсбург 5 1 2 2 7-7 5
13
 Гамбург 5 1 2 2 2-8 5
14
 Майнц 5 1 1 3 5-6 4
15
 Вердер 5 1 1 3 8-14 4
16
 Хайденхайм 5 1 0 4 4-10 3
17
 Аугсбург 5 1 0 4 8-12 3
18
 Боруссия М 5 0 2 3 5-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.10 21:30
Хоффенхайм – Кельн
 - : -
4.10 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
4.10 16:30
Байер – Унион Б
 - : -
4.10 16:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
4.10 16:30
Вердер – Ст-Паули
 - : -
4.10 19:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
5.10 16:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
5.10 18:30
Гамбург – Майнц
 - : -
5.10 20:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 10
Джан Узун

Джан Узун

Айнтрахт Ф

 5
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 4
П
Андрей Илич

Андрей Илич

Унион Б

 5
Луис Диас

Луис Диас

Бавария

 3
Рицу Доан

Рицу Доан

Айнтрахт Ф

 3
И К Ж
Фабиу Виейра

Фабиу Виейра

Гамбург

 3 1 1
Йохан Манзамби

Йохан Манзамби

Фрайбург

 3 1 1
Пауль Небель

Пауль Небель

Майнц

 3 1 1
Вся статистика

