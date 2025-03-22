Буркардт может заменить Харри Кейна в «Баварии»

«Бавария» рассматривает кандидатуру форварда «Майнца» Жонатана Буркардта в качестве потенциальной замены для нападающего мюнхенской команды Харри Кейна, сообщает Sky Sport Germany.

31-летний Кейн выступает за «Баварию» с 12 августа 2023 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне английский форвард отличился 32 голами и 11 результативными передачами в 37 матчах во всех турнирах.

24-летний Буркардт является воспитанником академии «Майнца» и выступает за основную команду клуба с 1 июля 2018 года, срок действия его контракта истекает 30 июня 2027 года.

В сезоне-2024/25 немецкий нападающий забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи в 23 встречах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 25 миллионов евро.