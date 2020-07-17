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Бундеслига вспомнила самые яркие моменты Шюррле в чемпионате

16:25
Андре Шюррле. Фото Instagram.
Андре Шюррле. Фото Instagram.
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Как уже сообщал «СЭ», бывший нападающий сборной Германии Андре Шюррле принял решение завершить карьеру. Twitter бундеслиге вспомнил самые яркие моменты в исполнении форварда и посвятил этому специальный видеоролик.

29-летний Шюррле является чемпионом Англии в составе «Челси», обладателем Кубка Германии в составе «Вольфсбурга» и «Боруссии». Шюррле также чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

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