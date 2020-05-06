Бундеслига возобновится в мае после паузы из-за коронавируса

Турнир в немецкой бундеслиге будет возобновлен в мае 2020 года. Об этом сообщает Bild. Ранее соревнования были прерваны из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что немецкие власти дали добро на возобновление футбольных матчей. Игры будут проходить без зрителей при строгом соблюдении правил гигиены. При этом точная дата проведения первой игры после паузы пока не определена. Возможные даты возобновления турнира — 15 или 22 мая.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 755 713 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 259 401 человек умер, выздоровели — 1 258 332.