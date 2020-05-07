Бундеслига возобновится рурским дерби. Опубликовано расписание матчей
16:53
Немецкое издание Kicker опубликовало расписание матчей 26-го тура бундеслиги. Это первый тур после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Матчи пройдут 16, 17, и 18 мая.
Тур откроется шестью матчами, в том числе рурским дерби «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке». Эти игры состоятся 16 мая и начнутся в 16.30 по московскому времени.
Будеслига
26-й тур
Суббота, 16 мая.
Начало в 16.30 мск
«Боруссия» Д — «Шальке»
«Лейпциг» — «Фрайбург»
«Хоффенхайм» — «Герта»
«Фортуна» — «Падерборн»
«Аугсбург» — «Вольфсбург»
19.30
«Айнтрахт» — «Боруссия» М
Воскресенье, 17 мая
16.30
«Кельн» — «Майнц»
19.00
«Унион» — «Бавария»
Понедельник, 18 мая
21.30
«Вердер» — «Байер»
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