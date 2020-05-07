Бундеслига возобновится рурским дерби. Опубликовано расписание матчей

Немецкое издание Kicker опубликовало расписание матчей 26-го тура бундеслиги. Это первый тур после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Матчи пройдут 16, 17, и 18 мая.

Тур откроется шестью матчами, в том числе рурским дерби «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке». Эти игры состоятся 16 мая и начнутся в 16.30 по московскому времени.

Будеслига

26-й тур

Суббота, 16 мая.

Начало в 16.30 мск

«Боруссия» Д — «Шальке»

«Лейпциг» — «Фрайбург»

«Хоффенхайм» — «Герта»

«Фортуна» — «Падерборн»

«Аугсбург» — «Вольфсбург»

19.30

«Айнтрахт» — «Боруссия» М

Воскресенье, 17 мая

16.30

«Кельн» — «Майнц»

19.00

«Унион» — «Бавария»

Понедельник, 18 мая

21.30

«Вердер» — «Байер»