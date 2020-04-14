Бундеслига отложила обсуждение с клубами возобновление чемпионата

Руководство немецкой бундеслиги приняло решение перенести общее собрание с клубами двух высших дивизионов чемпионата Германии. Встреча с участием представителей 36 клубов первой и второй бундеслиги в формате видеоконференции должна была пройти 17 апреля, однако лига назначила новую дату совещания — 23 апреля. На нем будет обсуждаться возможное возобновление игр.

Напомним, что чемпионат Германии пока приостановлен до 30 апреля из-за мер против распространения коронавируса. Перенос совещания обусловлен тем, что руководство бундеслиги хочет дождаться результатов внеочередного заседания исполкома УЕФА.