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Бундеслига отложила обсуждение с клубами возобновление чемпионата

18:40
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Руководство немецкой бундеслиги приняло решение перенести общее собрание с клубами двух высших дивизионов чемпионата Германии. Встреча с участием представителей 36 клубов первой и второй бундеслиги в формате видеоконференции должна была пройти 17 апреля, однако лига назначила новую дату совещания — 23 апреля. На нем будет обсуждаться возможное возобновление игр.

Напомним, что чемпионат Германии пока приостановлен до 30 апреля из-за мер против распространения коронавируса. Перенос совещания обусловлен тем, что руководство бундеслиги хочет дождаться результатов внеочередного заседания исполкома УЕФА.

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