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Немецкий футбольный союз не накажет игроков за жесты в честь погибшего афроамериканца в США

16:40
Игроки бундеслиги против расизма. Фото DFB
Игроки бундеслиги против расизма. Фото DFB
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Немецкий футбольный союз (DFB) на официальном сайте выступил с заявлением по поводу акции, которую провели несколько футболистов чемпионата Германии.

В 29-м туре бундеслиги игроки дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Ашраф Хакими написали слова поддержк на футболках, полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни вышел на матч с черной повязкой, а форвард менхенгладбаской «Боруссии» Маркус Тюрам встал на колено.

— Контрольный комитет DFB не будет применять санкции к игрокам из-за их солидарности и антирасистских заявлений по делу погибшего американца Джорджа Флойда, — говорится в заявлении. — Лига также намерена сохранить эту линию в новых антирасистских кампаниях, чтобы отметить насильственную смерть Флойда в ближайшие матчи.

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции было предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США. В поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

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