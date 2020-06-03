Немецкий футбольный союз не накажет игроков за жесты в честь погибшего афроамериканца в США

Немецкий футбольный союз (DFB) на официальном сайте выступил с заявлением по поводу акции, которую провели несколько футболистов чемпионата Германии.

В 29-м туре бундеслиги игроки дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Ашраф Хакими написали слова поддержк на футболках, полузащитник «Шальке» Уэстон Маккенни вышел на матч с черной повязкой, а форвард менхенгладбаской «Боруссии» Маркус Тюрам встал на колено.

— Контрольный комитет DFB не будет применять санкции к игрокам из-за их солидарности и антирасистских заявлений по делу погибшего американца Джорджа Флойда, — говорится в заявлении. — Лига также намерена сохранить эту линию в новых антирасистских кампаниях, чтобы отметить насильственную смерть Флойда в ближайшие матчи.

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции было предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США. В поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.