Бундеслига хочет продать часть ТВ-прав за 4,5 миллиарда евро

Немецкая бундеслига уже более трех месяцев ведет переговоры с инвестиционными фондами по вопросу управления коммерческими правами и правами на телетрансляцию матчей, сообщает Yahoo со ссылкой на Financial Times.

Планируется продать миноритарную долю в новообразованной структуре с целью привлечения денег для финансирования клубов лиги.

В настоящее время на покупку ТВ-прав претендуют 5 инвесторов. Также в борьбу может включиться Sixth Street — американская инвестиционная компания, участвовавшая в рефинансировании «Реала» и «Барселоны».

Бундеслига оценивает стоимость ТВ-прав в 18 миллиардов евро. За счет продажи доли в 25% планируется привлечь 4,5 миллиарда.