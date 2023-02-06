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Сегодня, 21:33

Бундеслига хочет продать часть ТВ-прав за 4,5 миллиарда евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Немецкая бундеслига уже более трех месяцев ведет переговоры с инвестиционными фондами по вопросу управления коммерческими правами и правами на телетрансляцию матчей, сообщает Yahoo со ссылкой на Financial Times.

Планируется продать миноритарную долю в новообразованной структуре с целью привлечения денег для финансирования клубов лиги.

В настоящее время на покупку ТВ-прав претендуют 5 инвесторов. Также в борьбу может включиться Sixth Street — американская инвестиционная компания, участвовавшая в рефинансировании «Реала» и «Барселоны».

Бундеслига оценивает стоимость ТВ-прав в 18 миллиардов евро. За счет продажи доли в 25% планируется привлечь 4,5 миллиарда.

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2
 Унион Б 19 12 3 4 33-23 39
3
 Боруссия Д 19 12 1 6 38-26 37
4
 РБ Лейпциг 19 10 6 3 39-24 36
5
 Айнтрахт Ф 19 10 5 4 40-26 35
6
 Фрайбург 19 10 4 5 30-30 34
7
 Вольфсбург 19 8 5 6 38-26 29
8
 Вердер 19 8 3 8 31-37 27
9
 Боруссия М 19 7 5 7 34-29 26
10
 Байер 19 7 3 9 30-31 24
11
 Майнц 19 6 5 8 27-31 23
12
 Кельн 19 5 8 6 29-31 23
13
 Аугсбург 19 6 3 10 24-33 21
14
 Бохум 19 6 1 12 24-46 19
15
 Хоффенхайм 19 5 4 10 28-36 19
16
 Штутгарт 19 3 7 9 22-34 16
17
 Герта 19 3 5 11 20-35 14
18
 Шальке 19 2 5 12 14-41 11
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10.02 22:30
Шальке – Вольфсбург
 - : -
11.02 17:30
Бавария – Бохум
 - : -
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Фрайбург – Штутгарт
 - : -
11.02 17:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
11.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 - : -
11.02 17:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
11.02 20:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
12.02 17:30
Герта – Боруссия М
 - : -
12.02 19:30
Кельн – Айнтрахт Ф
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Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

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Джамал Мусиала

Бавария

 10
П
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Айнтрахт Ф

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РБ Лейпциг

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