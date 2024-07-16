Бундеслига: даты стартового тура чемпионата Германии
Чемпионат Германии по футболу сезона-2024/2025 стартует 23 августа 2024-го и завершится 17 мая 2025-го. 1-й тур бундеслиги пройдет 23 и 24 августа. Откроет новый сезон матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер».
Чемпионат Германии 1-й тур
23 августа, пятница
«Боруссия» Менхенгладбах — «Байер»
24 августа, суббота
«РБ Лейпциг» — «Бохум»
«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт»
«Хоффенхайм» — «Хольштайн Киль»
«Фрайбург» — «Штутгарт»
«Аугсбург» — «Вердер»
«Вольфсбург» — «Бавария»
«Майнц» — «Унион»
«Санкт-Паули» — «Хайденхайм»
Время начала матчей еще не определено.
Полностью расписание чемпионата Германии сезона-2024/2025 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».
Действующим чемпионом бундеслиги является леверкузенский «Байер».
Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
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1
|Байер
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2
|Штутгарт
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3
|Бавария
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Боруссия Д
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6
|Айнтрахт Ф
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7
|Хоффенхайм
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8
|Хайденхайм
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9
|Вердер
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10
|Фрайбург
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11
|Аугсбург
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12
|Вольфсбург
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13
|Майнц
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14
|Боруссия М
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|0-0
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15
|Унион Б
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|0-0
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16
|Бохум
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|0-0
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17
|Ст-Паули
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|0-0
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18
|Хольштайн
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|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|00:00
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|00:00
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
|00:00
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Вольфсбург – Бавария
|- : -