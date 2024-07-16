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Сегодня, 14:00

Бундеслига: даты стартового тура чемпионата Германии

Опубликовано расписание 1-го тура бундеслиги сезона-2024/2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд).
Фото Global Look Press

Чемпионат Германии по футболу сезона-2024/2025 стартует 23 августа 2024-го и завершится 17 мая 2025-го. 1-й тур бундеслиги пройдет 23 и 24 августа. Откроет новый сезон матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер».

Чемпионат Германии 1-й тур

23 августа, пятница

«Боруссия» Менхенгладбах — «Байер»

24 августа, суббота

«РБ Лейпциг» — «Бохум»

«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт»

«Хоффенхайм» — «Хольштайн Киль»

«Фрайбург» — «Штутгарт»

«Аугсбург» — «Вердер»

«Вольфсбург» — «Бавария»

«Майнц» — «Унион»

«Санкт-Паули» — «Хайденхайм»

Время начала матчей еще не определено.

Полностью расписание чемпионата Германии сезона-2024/2025 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом бундеслиги является леверкузенский «Байер».

Чемпионат Германии: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
3
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
6
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
11
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
14
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
15
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
16
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
17
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
18
 Хольштайн 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 21:30
Боруссия М – Байер
 - : -
24.08 00:00
Аугсбург – Вердер
 - : -
24.08 00:00
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
24.08 00:00
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
24.08 00:00
Хоффенхайм – Хольштайн
 - : -
24.08 00:00
Майнц – Унион Б
 - : -
24.08 00:00
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
24.08 00:00
Ст-Паули – Хайденхайм
 - : -
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