Буффон — о Тухеле: «Он чрезвычайно умен»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон высказался о главном тренере «Баварии» Томасе Тухеле.

Ранее они совместно работали в «ПСЖ» с 2018 по 2019 год.

«Он чрезвычайно умен. Я встречал очень мало людей, которые были бы настолько умны. Он умеет сочувствовать, кажется честным и излучает позитивную энергию. Его тренировки и атакующие идеи были экстраординарными, как у первоклассного тренера», — приводит слова Буффона Bayern&Germany.

24 марта «Бавария» объявила об уходе Юлиана Нагельсманна. Тухель подписал контракт с мюнхенцами до лета 2025 года.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии с 52 очками за 25 игр.