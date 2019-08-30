Будущий соперник «Зенита» «РБ Лейпциг» крупно обыграл менхенгладбахскую «Боруссию»

«РБ Лейпциг» на выезде обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 3:1 в 3-м туре чемпионата Германии.

«РБ Лейпциг» — один из будущих соперников «Зенита» по групповому турниру Лиги чемпионов наряду с «Бенфикой» и «Лионом».

«Боруссия М» — «РБ Лейпциг» — 1:3 (0:1)

Голы: Вернер, 38 (0:1). Вернер, 47 (0:2). Эмболо, 90 (1:2). Вернер, 90+4 (1:3).

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Джонсон (Раффаэл, 74), Закария, Нойхаус (Крамер, 77), Плеа, Эмболо, Тюрам (Бенеш, 66).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Мукьеле, 83), Клостерманн, Конате, Кампль (Демме, 70), Забитцер, Форсберг (Айдара, 63), Ляймер, Поульсен, Вернер.

Предупреждения: Эмболо, 2. Ляймер, 18. Закария, 42. Конате, 68. Вендт, 81.

Судья: Яблонски (Германия).

30 августа. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

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