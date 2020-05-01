Братья Боатенги не исключили, что могут закончить карьеру вместе в родной «Герте»

Братья Боатенги, Джером («Бавария») и Кевин-Принс («Бешикташ») не исключили, что могут завершить карьеру вместе в составе «Герты», сообщает Goal.com.

— Моя мечта — закончить карьеру вместе с братом, может, даже в нашем родном клубе на «Олимпиаштадионе», — сказал Кевин-Принс.

— Кто знает, как все сложится, футбол непредсказуем, — ответил Джером.

Братья Боатенги — воспитанники «Герты». 33-летний Кевин-Принс выступает за сборную Ганы, 31-летний Джером — за Германию.