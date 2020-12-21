Братья Бендеры завершат карьеру после окончания нынешнего сезона

Игроки «Байера» Ларс и Свен Бендеры не будут продлевать контракты с клубом, которые истекают летом 2021 года. 31-летние футболисты приняли решение завершить карьеру, сообщает пресс-служба клуба.

«В бундеслиге было немного подобных игрок. Они всегда были профессионалами и демонстрировали свой класс на футбольном поле», — отметил спортивный директор клуба Руди Феллер.

Ларс и Свен Бендеры на двоих провели более 400 матчей за «Байер».