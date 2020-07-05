Главный тренер «Байера» Петер Бос прокомментировал поражение от «Баварии» в Кубке Германии над (2:4). Он считает, что соперник был лучше.

— «Бавария» сегодня на протяжении 90 минут была лучшей командой на поле, — приводит пресс-служба мюнхенцев слова Боса. — В первом тайме у нас просто не получался последний пас, во втором тайме в этом компоненте мы были лучше. У нас были все шансы сделать игру более захватывающей, но, к сожалению, нам это не удалось.

Ранее мюнхенцы оформили победу в чемпионате страны — « » оформила 8-е чемпионство подряд 16 июня. Таким образом, теперь на счету команды 13 золотых дублей, что является рекордным показателем в Германии.