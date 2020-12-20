Бос не считает, что «Байер» заслужил поражение от «Баварии»

Главный тренер «Байера» Петер Бос назвал поражение от «Баварии» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата Германии незаслуженным.

«Я считаю, что по итогам 90 минут встречи наша команда не заслужила поражения. Обе команды показали интенсивный футбол, но без чего-то выдающегося. Мы играли смело, открыли счет, но пропустили два глупых гола. Мы должны запомнить это поражение, если хотим выигрывать важные матчи в будущем. Даже не играя хорошо, нельзя проигрывать такие встречи», — приводит пресс-служба «Баварии» слова Боса.

После поражения «Байер» опустился на вторую строчку в бундеслиге. Команда из Леверкузена проигрывает лидирующей «Баварии» 2 очка.