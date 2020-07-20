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«Боруссия» заключила контракт с 17-летним Беллингемом

12:32
Джуд Беллингем. Фото ФК «Боруссия».
Джуд Беллингем. Фото ФК «Боруссия».
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Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем подписал контракт с дортмундской «Боруссией». Стороны заключили долгосрочные соглашение, точные сроки которого не уточняются, сообщает сайт «шмелей».

Ранее появлялась информация, что 17-летний англичанин подпишет пятилетний контракт. «Бирмингем» получит за него 23 миллиона евро.

В текущем сезоне англичанин провел 42 матча за «Бирмингем» во всех турнирах и забил четыре мяча при трех голевых передачах.

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