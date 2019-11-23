«Боруссия» вырвала ничью у «Падерборна» благодаря голу Ройса

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Падерборном» в матче 12-го тура чемпионата Германии (3:3). После первого тайма гости выигрывали со счетом 3:0. Полузащитник дортмундцев Марко Ройс сравнял счет на 2-й добавленной минуте.

«Боруссия» идет на 5-м месте, а «Падерборн» — на последнем.

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12-й тур

«Боруссия Д» — «Падерборн» — 3:3 (0:3)

Голы: Мамба, 5 (0:1). Мамба, 37 (0:2). Хольтманн, 43 (0:3). Санчо, 47 (1:3). Витсель, 84 (2:3). Ройс, 90+2 (3:3).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Шульц (Хакими, 46), Витсель, Ройс, Рафаэл Геррейру, Дахуд (Азар, 46), Вайгль, Санчо, Пако Алькасер (Брандт, 45+2).

«Падерборн»: Цингерле, Янс, Хольтманн (Антви-Аджей, 62), Коллинз, Шонлау, Килиан, Гьясула, Прегер, Василиадис (Сабири, 40), Цолински (Михель, 77), Мамба.

Предупреждения: Хуммельс, 28. Вайгль, 74. Хакими, 84. Коллинз, 84.

Судья: Дингерт.

22 ноября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

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