«Боруссия» выпустила специальные футболки для борьбы с коронавирусом

Менхенгладбахская «Боруссия» выпустила специальную версию клубной футболки. Все деньги будут направлены на поддержку медицинского персонала, борющегося с коронавирусом. Покупка возможна только через интернет-магазин.

Als Zeichen f?r den Zusammenhalt der #FohlenFamilie bieten #dieFohlen & @pumafootball ein limitiertes Sondertrikot an. ? Unterst?tzt mit einem Teil des Erl?ses den Kauf von Schutzmasken f?r unsere Stadt! Ab sofort nur online im FohlenShop ? https://t.co/ojWi8IXqn6#unz?hmbar pic.twitter.com/EQwRJJgiXT — Borussia (@borussia) May 1, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 1 на 2 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 389 933 человека. Умерших — 239 029, выздоровевших — 1 076 487.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 мая всего зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список поп