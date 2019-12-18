«Боруссия» сыграла вничью с «Лейпцигом», команды забили шесть голов на двоих

Дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Лейпцигом» (3:3) в матче 16-го тура чемпионата Германии. В составе хозяев отличились хавбеки Юлиан Брандт, Юлиан Вайгль и Джейдон Санчо.

У гостей дублем отметился форвард Тимо Вернер и один гол забил нападающий Патрик Шик.

«Боруссия» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. «Лейпциг» — 34 балла и первая строчка.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

16-й тур

«Боруссия Д» — «РБ Лейпциг» — 3:3 (2:0)

Голы: Вайгль, 23 (1:0). Брандт, 34 (2:0). Вернер, 47 (2:1). Вернер, 53 (2:2). Санчо, 55 (3:2). Шик, 77 (3:3).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Загаду, Ройс, Азар, Рафаэл Геррейру (Шульц, 84), Брандт, Вайгль, Санчо (Пищек, 71).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Забитцер (Кунья, 70), Форсберг (Нкунку, 46), Лаймер, Демме, Поульсен (Шик, 62), Вернер.

Судья: Штилер (Германия).

17 декабря. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

В параллельной встрече «Аугсбург» разгромил «Фортуну» (3:0).

«Аугсбург» — «Фортуна Д» — 3:0 (1:0)

Голы: Макс, 32 (1:0). Едвай, 61 (2:0). Макс, 72 (3:0).

«Аугсбург»: Коубек, Лихтштайнер, Гауэлеув, Едвай, Макс, Йагу Амарал, Байер, Хедира (Удуокхай, 79), Йенсен, Нидерлехнер (Кордова, 87), Рихтер (Варгас, 74).

«Фортуна Д»: Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Каан Айхан, Адамс Нуху, Моралес, Томми (Текпетей, 71), Соботтка, Баркок (Ампома, 46), Хеннингс (Финк, 84), Ковнацки.

Предупреждения: Гиссельманн, 34. Моралес, 40. Хедира, 46. Ампома, 52. Лихтштайнер, 86. Текпетей, 86. Варгас, 90.

Судья: Фриц (Германия).

17 декабря. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

«Унион» проиграл «Хоффенхайму» (0:2).

«Унион Б» — «Хоффенхайм» — 0:2 (0:0)

Голы: Бебу, 56 (0:1). Баумгартнер, 90 (0:2).

«Унион Б»: Гикевич, Суботич (Абдуллахи, 80), Триммель, Фридрих, Ф.Хюбнер, Ленц, Гентнер, Андрих, Уджа (Бюльтер, 69), Андерссон, Ингвартсен (Польтер, 68).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Б.Хюбнер, Пош, Руди, Кадержабек (Бичакчич, 64), Гриллич, Самассеку (Нордтвейт, 60), Крамарич, Адамян (Баумгартнер, 85), Сков, Бебу.

Предупреждения: Сков, 15. Самассеку, 26. Пош, 30. Ингвартсен, 42. Андрих, 53. Б.Хюбнер, 54. Кадержабек, 61. Крамарич, 75.

Судья: Шторкс (Германия).

17 декабря. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

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