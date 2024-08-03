«Боруссия» сообщила, что Фюллькруг покинул расположение команды для переговоров с другим клубом
Дортмундская «Боруссия» сообщила, что нападающий Никлас Фюллькруг покинул расположение команды для переговоров с другим клубом.
Ранее сообщалось, что 31-летний форвард близок к переходу в английский «Вест Хэм».
Фюллькруг выступает за «шмелей» с августа 2023 года. В прошлом сезоне нападающий провел 43 матча в составе дортмундцев во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал десять результативных передач.
Контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermfrkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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|Байер
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|0-0
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2
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
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