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Сегодня, 11:31

«Боруссия» сообщила, что Фюллькруг покинул расположение команды для переговоров с другим клубом

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Никлас Фюллькруг.
Фото Global Look Press

Дортмундская «Боруссия» сообщила, что нападающий Никлас Фюллькруг покинул расположение команды для переговоров с другим клубом.

Ранее сообщалось, что 31-летний форвард близок к переходу в английский «Вест Хэм».

Фюллькруг выступает за «шмелей» с августа 2023 года. В прошлом сезоне нападающий провел 43 матча в составе дортмундцев во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал десять результативных передач.

Контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermfrkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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