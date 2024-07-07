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Сегодня, 10:31

«Боруссия» согласовала условия контракта с Гроссом

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс близок к переходу в дортмундскую «Боруссию», сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям источника, дортмундцы согласовали условия контракта с 33-летним немцем. Сумма трансфера составит от 7 до 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гросс провел 47 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 13 результативных передач. На Евро-2024 полузащитник сыграл в одном матче.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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