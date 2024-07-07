«Боруссия» согласовала условия контракта с Гроссом
Полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс близок к переходу в дортмундскую «Боруссию», сообщает Sky Sport Germany.
По сведениям источника, дортмундцы согласовали условия контракта с 33-летним немцем. Сумма трансфера составит от 7 до 10 миллионов евро.
В минувшем сезоне Гросс провел 47 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 13 результативных передач. На Евро-2024 полузащитник сыграл в одном матче.
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2
|Штутгарт
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|0
|0-0
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3
|Бавария
|0
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|0
|0
|0-0
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4
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0
|0-0
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5
|Боруссия Д
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|0
|0-0
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6
|Айнтрахт Ф
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|0-0
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7
|Хоффенхайм
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Хайденхайм
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вердер
|0
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|0
|0-0
|0
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10
|Фрайбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|00:00
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|00:00
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|00:00
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|00:00
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|00:00
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|00:00
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
|00:00
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Вольфсбург – Бавария
|- : -
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