«Боруссия» разгромила в дерби «Шальке»

В рамках 5-го тура чемпионата Германии состоялась знаменитое «Рурское дерби»: «Боруссия» из Дортмунда принимала «Шальке». Хозяева одержали крупную победу со счетом 3:0.

«Боруссия» набрала 12 очков, а вот у «Шальке» остается всего 1 очко.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

5-й тур

«Боруссия Д» — «Шальке-04» — 3:0 (0:0)

Голы: Аканджи, 55 (1:0). Холанн, 61 (2:0). Хуммельс, 78 (3:0).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Менье (Морей, 80), Аканджи, Дилэйни, Рафаэл Геррейру, Брандт (Ройс, 77), Дахуд (Пасслак, 71), Санчо (Азар, 77), Рейна (Витсель, 71), Холанн.

«Шальке-04»: Реннов, Очипка, Настасич, Сане, Людевиг, Тиав, Маскарель, Бенталеб (Боздоган, 56), Харит, Матондо (Раман, 71), Гонсалу Пасьенсия (Кутуджу, 56).

Предупреждение: Маскарель, 13.

Судья: Цвайер (Германия).

24 октября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».