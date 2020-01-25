«Боруссия» разгромила «Кельн», Холанн оформил дубль за десять минут

Дортмундская «Боруссия» дома одержала победу над «Кельном» (5:1) в матче 19-го тура чемпионата Германии. В составе гостей единственный гол забил форвард Марк Ут.

У «Боруссии» в первом тайме отличились полузащитники Рафаэл Геррейру и Марко Ройс. Во втором тайме забил сперва хавбек Джейдон Санчо, а затем дублем отметился новичок команды Эрлин Холанн, который вышел на замену на 65-й минуте встречи.

Для 19-летнего Холанна это второй матч за «шмелей». В общей сложности норвежец забил уже 5 голов за немецкую команду за 57 минут проведенных на поле.

«Боруссия» с 36 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

19-й тур

«Боруссия Д» — «Кельн» — 5:1 (2:0)

Голы: Рафаэл Геррейру, 1 (1:0). Ройс, 29 (2:0). Санчо, 48 (3:0). Ут, 64 (3:1). Холанн, 77 (4:1). Холанн, 87 (5:1).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс (Дахуд, 80), Азар (Холанн, 65), Рафаэл Геррейру, Брандт, Санчо (Рейна, 89).

«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Якобс, Эхизибуэ (Модест, 74), Борнау, Каттербах, Скири, Ут (Реджбецай, 80), Кордоба, Тильманн (Кайнц, 46).

Предупреждения: Борнау, 13. Витсель, 38.

Судья: Осмерс (Германия).

24 января. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».