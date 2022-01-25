«Боруссия» рассказала подробности травмы Холанна

В «Боруссии» рассказали о состоянии здоровья форварда Эрлина Холанна, сообщается на официальном сайте.

Футболист был травмирован в матче 20-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (3:2). На 63-й минуте норвежец был вынужден покинуть поле. Его заменил Аксель Витсель. Вероятно, у него повреждение бедра.

По данным источника, у 21-летнего норвежца проблемы с мышцами. Футболисту необходимо лечение и медицинское обследование. Сроки восстановления пока не сообщаются.

В текущем сезоне Холанн провел 20 матчей за «Боруссию» во всех турнирах и забил 23 мяча при шести голевых передачах.