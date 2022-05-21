«Боруссия» интересуется защитником «Челси» Матсеном
«Боруссия» проявляет интерес к защитнику «Челси» Яну Матсену, сообщает GFNG со ссылкой на Bild.
По информации источника, дортмундский клуб рассматривает 20-летнего нидерландца в качестве замены защитникам Рафаэлу Геррейре или Нико Шульцу.
В сезоне-2021/22 Матсен выступал за «Ковентри» на правах аренды. На счету защитника три гола и одна передача в 41 матче во всех турнирах.
Контракт нидерландца с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|24
|5
|5
|97-37
|77
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|3
|9
|85-52
|69
|
3
|Байер
|34
|19
|7
|8
|80-47
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|34
|17
|7
|10
|72-37
|58
|
5
|Унион Б
|34
|16
|9
|9
|50-44
|57
|
6
|Фрайбург
|34
|15
|10
|9
|58-46
|55
|
7
|Кельн
|34
|14
|10
|10
|52-49
|52
|
8
|Майнц
|34
|13
|7
|14
|50-45
|46
|
9
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|58-60
|46
|
10
|Боруссия М
|34
|12
|9
|13
|54-61
|45
|
11
|Айнтрахт Ф
|34
|10
|12
|12
|45-49
|42
|
12
|Вольфсбург
|34
|12
|6
|16
|43-54
|42
|
13
|Бохум
|34
|12
|6
|16
|38-52
|42
|
14
|Аугсбург
|34
|10
|8
|16
|39-56
|38
|
15
|Штутгарт
|34
|7
|12
|15
|41-59
|33
|
16
|Герта
|34
|9
|6
|19
|37-71
|33
|
17
|Арминия
|34
|5
|13
|16
|27-53
|28
|
18
|Гр. Фюрт
|34
|3
|9
|22
|28-82
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.08
|21:30
|
Боруссия М – Бавария
|1 : 1
|14.08
|16:30
|
Арминия – Фрайбург
|0 : 0
|14.08
|16:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|0 : 4
|14.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|1 : 0
|14.08
|16:30
|
Унион Б – Байер
|1 : 1
|14.08
|16:30
|
Штутгарт – Гр. Фюрт
|5 : 1
|14.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|5 : 2
|15.08
|16:30
|
Майнц – РБ Лейпциг
|1 : 0
|15.08
|18:30
|
Кельн – Герта
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|35
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|22
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|15
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|29
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|28
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|29
|1
|6
Новости