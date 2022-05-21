«Боруссия» интересуется защитником «Челси» Матсеном

«Боруссия» проявляет интерес к защитнику «Челси» Яну Матсену, сообщает GFNG со ссылкой на Bild.

По информации источника, дортмундский клуб рассматривает 20-летнего нидерландца в качестве замены защитникам Рафаэлу Геррейре или Нико Шульцу.

В сезоне-2021/22 Матсен выступал за «Ковентри» на правах аренды. На счету защитника три гола и одна передача в 41 матче во всех турнирах.

Контракт нидерландца с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.