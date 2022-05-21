Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 11:14

«Боруссия» интересуется защитником «Челси» Матсеном

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Боруссия» проявляет интерес к защитнику «Челси» Яну Матсену, сообщает GFNG со ссылкой на Bild.

По информации источника, дортмундский клуб рассматривает 20-летнего нидерландца в качестве замены защитникам Рафаэлу Геррейре или Нико Шульцу.

В сезоне-2021/22 Матсен выступал за «Ковентри» на правах аренды. На счету защитника три гола и одна передача в 41 матче во всех турнирах.

Контракт нидерландца с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.getfootballnewsgermany.com/2022/borussia-dortmund-consider-loan-move-for-ian-maatsen-from-chelsea/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Челси
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Наш гимнаст прошел путь от олимпийского чемпиона до наркомана
Мбаппе выбирает между деньгами и футболом. «Реал» и «ПСЖ» скоро выяснят, кому достанется самый дорогой футболист мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бавария» может приобрести Ришарлисона на замену Левандовски
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 24 5 5 97-37 77
2
 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
8
 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9
 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
10
 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
11
 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13
 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.08 21:30
Боруссия М – Бавария
 1 : 1
14.08 16:30
Арминия – Фрайбург
 0 : 0
14.08 16:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 0 : 4
14.08 16:30
Вольфсбург – Бохум
 1 : 0
14.08 16:30
Унион Б – Байер
 1 : 1
14.08 16:30
Штутгарт – Гр. Фюрт
 5 : 1
14.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 5 : 2
15.08 16:30
Майнц – РБ Лейпциг
 1 : 0
15.08 18:30
Кельн – Герта
 3 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 35
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 15
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 29 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости