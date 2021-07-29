«Боруссия» продлила контракт с полузащитником Даудом

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с полузащитником Махмудом Даудом. Срок нового соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне 25-летний Дауд в первый раз получил вызов в сборную Германии. Он выходил на поле в контрольных матчах против Турции и Чехии.

Всего полузащитник сыграл в текущем сезоне бундеслиги 21 матч и забил один гол.