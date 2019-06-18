"Боруссия" продлила контракт с Фавром

Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба черно-желтых.

Обновленный контракт 61-летнего специалиста рассчитан до июня 2021 года.

– Я с нетерпением жду продолжения конструктивного и успешного сотрудничества со всей командой "Боруссии", – сказал Фавр.

Швейцарец возглавил дортмундский клуб перед началом сезона-2018/19. Под его руководством "Боруссия" заняла 2-е место в чемпионате Германии.

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