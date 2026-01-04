«Боруссия» продала Хорди Паулину в «Фортуну»

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе нападающего Хорди Паулины в «Фортуну». 21-летний нападающий сборной Кюрасао подписал контракт до 2030 года.

По информации Transferamrkt, сумма трансфера составила 400 тысяч евро. За новую команду он будет играть под номером 27.

В этом сезоне Паулина забил 7 голов и сделал 1 голевую передачу в 11 матчах за вторую команду дортмундцев.