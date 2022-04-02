«Боруссия» приостановила переговоры по новому контракту с Загаду

Защитник дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду может покинуть клуб в качестве свободного агента.

По данным Sport1, переговоры о продлении соглашения заморожены из-за травмы игрока. Защитник выбыл до конца сезона из-за повреждения колена.

Контракт Загаду с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 16 матчей за клуб и не отметился результативными действиями.