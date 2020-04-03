«Боруссия» предоставила свой стадион для ухода за больными с подозрением на коронавирус

Стадион дортмундской «Боруссии» будет использоваться как медицинский центр, где будет оказываться помощь больным с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что медицинский центр будет находится на северной трибуне стадиона «Сигнал Идуна Парк». Для этой цели на арене был произведен соответствующий ремонт. Врачи, работающие здесь, будут принимать решение, можно ли продолжать лечение пациента в амбулаторных условиях или нужно ли его госпитализировать.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 3478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

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