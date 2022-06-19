Дортмундская «Боруссия» предложила 33 миллиона евро за форварда «Аякса» Алле
Дортмундская «Боруссия» сделала предложение «Аяксу» по трансферу нападающего Себастьяна Алле.
По данным Voetbal International, немецкий клуб предложил 33 миллиона евро за 27-летнего ивуарийца.
В сезоне-2021/22 Алле забил 33 гола и отдал 9 результативных передач в 39 матчах за «Аякс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.
Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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14
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|Штутгарт
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16
|Герта
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17
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
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Аугсбург – Фрайбург
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Боруссия М – Хоффенхайм
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Бохум – Майнц
|- : -
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
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Вольфсбург – Вердер
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