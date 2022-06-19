Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 17:05

Дортмундская «Боруссия» предложила 33 миллиона евро за форварда «Аякса» Алле

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Дортмундская «Боруссия» сделала предложение «Аяксу» по трансферу нападающего Себастьяна Алле.

По данным Voetbal International, немецкий клуб предложил 33 миллиона евро за 27-летнего ивуарийца.

В сезоне-2021/22 Алле забил 33 гола и отдал 9 результативных передач в 39 матчах за «Аякс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.vi.nl/nieuws/borussia-dortmund-doet-bod-van-33-miljoen-op-haller
Футбол
ФК Аякс
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Водная диета: польза и вред
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костич договорился с «Ювентусом» о трехлетнем контракте
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
16
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
18
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.08 00:00
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 00:00
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 00:00
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 00:00
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.08 00:00
Кельн – Шальке
 - : -
6.08 00:00
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
6.08 00:00
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 00:00
Вольфсбург – Вердер
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости