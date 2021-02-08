«Боруссия» потеряла 26 миллионов евро за полгода

Дортмундская «Боруссия» за первую половину сезона понесла убытки в размере 26 миллионов евро, сообщает kicker.

Основной причиной таких потерь послужило отсутствие зрителей на трибунах. У клуба снизились прибыль от продажи телевизионных прав и доходы в дни домашних матчей от продажи билетов, клубной продукции, еды и напитков.

В марте из-за коронавируса в Германии, как и во многих других странах, зрителям запретили посещать стадионы. В начале сезона-2020/2021 болельщики начали возвращаться на трибуны, но из-за вспышки вируса матчи снова стали проводить без зрителей.